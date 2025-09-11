Adolescente Sospechoso Alerta Vecinos en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Vecinos de la colonia Estancias de Santa Ana alertaron a las autoridades la tarde de ayer, luego de detectar a un adolescente rondando de manera sospechosa varias viviendas del sector.

El joven, identificado como Josué "N", de 15 años, fue sorprendido observando insistentemente los domicilios sobre la calle Roble, lo que generó desconfianza entre los residentes, quienes de inmediato solicitaron la presencia policial.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y, tras ubicar al menor, procedieron a su aseguramiento preventivo, con el fin de evitar la posible comisión de un delito.

El muchacho fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo en lo que se notificaba a sus padres sobre su detención.