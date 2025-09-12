Causa accidente al salir de FCA

MONCLOVA, COAH. – Un accidente vehicular dejó serios daños materiales y provocó un considerable caos en el tráfico ayer al mediodía, en el bulevar Harold R. Pape, frente a la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), luego que una joven conductora desobedeciera una señal de alto y causó una colisión con otro vehículo.

La responsable del percance fue identificada como Ximena Cabrera Garza, de 21 años, quien al parecer no extremó precauciones al incorporarse al bulevar Pape desde el cruce con la calle que lleva hacia la FCA.

Testigos señalaron que la joven circulaba a bordo de un Dodge Neón gris y, al intentar atravesar la vialidad, se cruzó intempestivamente en el camino de un Nissan Sentra que era conducido por Hilda Cecilia Villarreal García, quien se dirigía al norte.

El fuerte impacto se produjo en el costado lateral del vehículo de Cabrera, generando un impresionante giro de su automóvil.

La colisión fue tan fuerte que el estruendo alarmó a transeúntes cercanos, quienes, temiendo que las personas involucradas pudieran haber quedado atrapadas o con lesiones graves, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Afortunadamente, pese a la magnitud del choque, tanto la joven conductora como sus dos acompañantes solo sufrieron crisis nerviosas, sin que se registraran lesiones de gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindar primeros auxilios y, tras una valoración, decidieron no trasladarlas a un hospital, ya que su condición no presentaba mayores complicaciones.

Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio para asegurar el área y facilitar el flujo vehicular, ya que el accidente causó un congestionamiento importante, afectando a numerosos conductores en la zona.

Posteriormente, los oficiales levantaron el reporte oficial y realizaron las diligencias correspondientes.

