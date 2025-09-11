Ciclista arrollado en Monclova por conductor que se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de alrededor de 50 años terminó en el hospital la noche del jueves, luego de ser arrollado por una camioneta cuyo conductor optó por escapar sin auxiliarlo.

El percance se registró en la colonia 23 de Abril, sobre la calle Campesinos Unidos, a la altura de las aguas negras.

El ciclista circulaba por la zona cuando fue impactado por la unidad, lo que lo hizo salir disparado de la bicicleta y caer con fuerza contra el pavimento, sufriendo lesiones en el pecho y en una pierna.

Testigos de la escena corrieron en su ayuda y de inmediato pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Minutos después arribó una ambulancia, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a un hospital para una atención más completa.

El responsable fue identificado como Julio Torres, conductor de la camioneta, quien intentó darse a la fuga tras el accidente, pero fue detenido calles más adelante por elementos de Seguridad Pública. Posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente, mientras que agentes de Control de Accidentes iniciaron las investigaciones correspondientes.