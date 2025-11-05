Conductora provoca choque por alcance en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una conductora provocó un choque por alcance en el cruce de la avenida Acereros y el bulevar Francisco I. Madero, en la colonia Guadalupe, al no respetar la luz roja del semáforo. El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del martes y, afortunadamente, no dejó personas lesionadas, aunque sí causó cuantiosos daños materiales en ambos vehículos involucrados. La responsable del percance fue identificada como Isabel Hernández Estrada, quien conducía una camioneta Ford color negro por la avenida Acereros, con dirección hacia el norte. Al llegar al cruce con la avenida Madero, la mujer hizo caso omiso al semáforo en rojo y continuó su marcha sin tomar las debidas precauciones. En ese momento, por la avenida Madero circulaba un automóvil Ford Figo de color azul, conducido por Alejandro Daniel Romero Castillo, quien tenía el paso libre y no esperaba el impacto. El conductor explicó a las autoridades que intentó frenar para evitar la colisión, pero la velocidad y la distancia no le permitieron evitar el golpe. El choque fue tan fuerte que ambos vehículos resultaron con severos daños en su parte frontal, y ambos conductores se orillaron a un costado de la vía. A pesar de la magnitud del impacto, los involucrados resultaron ilesos, aunque manifestaron sentirse muy asustados debido a la violencia con la que ocurrió el accidente. Elementos de Control de Accidentes llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Tras la investigación preliminar, las autoridades determinaron que la probable responsable fue la conductora de la camioneta, al no respetar el semáforo en rojo.