Hombre de la tercera edad sufre golpe en cantina de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de la tercera edad sufrió un golpe en la frente tras caer aparatosamente al salir de una cantina en pleno Centro de Monclova.

El incidente, que ocurrió alrededor de la medianoche de este miércoles, movilizó a los servicios de emergencia y dejó a testigos preocupados por la gravedad de la lesión.

El afectado fue identificado como Jesús Villarreal, de 75 años, quien, según reportes, había estado en el establecimiento disfrutando de algunas bebidas acompañado de varias meseras.

Testigos indicaron que el hombre salió de una cantina visiblemente desorientado, luego de haber ingerido una considerable cantidad de alcohol durante varias horas.

Al caminar por el cruce de las calles Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, Jesús perdió el equilibrio y cayó de frente contra la banqueta.

El golpe fue tan fuerte que quedó inmóvil en el pavimento, lo que generó una inmediata alarma entre los transeúntes y clientes de otros negocios cercanos.

La escena causó preocupación, pues el adulto mayor no reaccionaba y parecía inconsciente debido al fuerte impacto que sufrió en la cabeza.

Fue entonces cuando personas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, temiendo que la caída hubiese causado lesiones graves.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al lugar y brindaron los primeros auxilios a Jesús Villarreal, quien presentaba una herida en la frente y un visible estado de ebriedad.

Tras estabilizarlo, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y para descartar cualquier lesión interna de consideración.