Accidente Vehicular Genera Congestión en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente registrado la mañana de este miércoles sobre el puente de la colonia Obrera Sur generó un importante congestionamiento vehicular y causó que una conductora no alcanzara a frenar a tiempo, por lo que se estrelló contra otro automóvil que circulaba frente a ella por el puente elevado de la avenida 4.

El percance ocurrió cerca de las 10:00 horas, cuando Rosa María Menchaca Hernández, de 60 años, con domicilio en la calle 14 número 1036 del Fraccionamiento Carlos Salinas de Gortari, conducía un Volkswagen Jetta color arena, modelo 2015, por el bulevar Harold R. Pape en dirección al norte.

Al circular por la parte alta del puente que cruza la avenida 4, Rosa María no logró detenerse a tiempo ante el congestionamiento y terminó impactándose contra un Nissan Versa color gris, modelo 2016, manejado por Xóchitl Marialy Romo Guerrero, de 23 años, vecina de la calle Constituyentes número 1427 de la colonia Cañada Sur.

El choque por alcance provocó severos daños materiales en ambos vehículos y ocasionó que la circulación se viera interrumpida durante varios minutos, ya que las unidades quedaron obstruyendo el paso sobre el puente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron al lugar para revisar a las conductoras involucradas, quienes afortunadamente resultaron ilesas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje correspondiente y ordenaron el cierre momentáneo de la vialidad, a fin de evitar otro percance mientras se elaboraba el croquis y se retiraban los vehículos dañados.

Ambas mujeres fueron trasladadas junto con sus unidades a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo sobre los daños ocasionados.