Camioneta Ford Escape sufre accidente en Monclova: no hay heridos

MONCLOVA COAH.

La velocidad volvió a ser factor determinante en un aparatoso accidente vial registrado durante la mañana de ayer en el sector El Pueblo, donde una camioneta terminó impactada contra el camellón central divisor de la avenida Constitución.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta Ford Escape color gris circulaba sobre la calle Prolongación Juárez acompañado de su pareja. De acuerdo con los primeros reportes, al incorporarse al puente conocido como Calicanto perdió el control del volante debido al exceso de velocidad con que se desplazaba.

Sin posibilidad de corregir la trayectoria, la unidad se proyectó violentamente contra el camellón central, provocando cuantiosos daños materiales en la parte frontal del vehículo y generando la movilización de cuerpos de emergencia.

Tras el reporte realizado al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar para brindar atención a los ocupantes. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas de gravedad, aunque la acompañante del conductor presentó una fuerte crisis nerviosa derivada del impacto.

Elementos de Control de Accidentes también arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido, asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente con el objetivo de establecer de manera oficial las circunstancias que originaron el percance.

Durante varios minutos la circulación en la zona se vio afectada mientras las autoridades efectuaban las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y restablecer el flujo vehicular.

El accidente dejó únicamente daños materiales, sin que fuera necesario el traslado de personas a un hospital.