Localizan a Claudia N. y otros menores en Monclova tras intensa búsqueda

MONCLOVA COAH.

Una importante movilización por parte de elementos de Seguridad Pública se registró la noche de ayer luego de que se reportara el presunto extravío de tres menores de edad en la calle Altos Hornos de la colonia Industrial, situación que generó momentos de angustia entre familiares y vecinos del sector.

De acuerdo con la información recabada, una madre de familia solicitó el apoyo de las autoridades al no localizar a su hija de siete años, identificada como Claudia N., quien vestía una playera color rosa al momento de ser vista por última vez. El reporte activó de inmediato los protocolos de búsqueda por parte de la corporación municipal.

Con los datos proporcionados por los familiares, los uniformados iniciaron recorridos de localización en los alrededores de la calle Altos Hornos, punto donde se reportó el extravío de los menores. Posteriormente, la búsqueda se extendió a diversas vialidades cercanas de las colonias Industrial y Primero de Mayo.

Durante varios minutos, las patrullas recorrieron el sector mientras los agentes entrevistaban a residentes y verificaban distintos puntos donde podrían encontrarse los menores, con el objetivo de descartar cualquier situación de riesgo.

La intensa movilización concluyó favorablemente cuando, en menos de media hora, los tres menores fueron localizados en un domicilio cercano a la calle Altos Hornos, donde se encontraban jugando con otros niños del barrio sin percatarse de la preocupación que habían generado entre sus familiares.

Tras confirmar que los menores se encontraban en perfecto estado de salud y sin indicios de haber sido víctimas de algún delito, los oficiales procedieron a reunirlos con sus familiares, quienes agradecieron la pronta intervención de las autoridades.

El incidente concluyó sin consecuencias mayores, aunque evidenció la rápida capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad ante reportes relacionados con menores de edad.