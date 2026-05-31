Seguridad Pública Frontera rescata a menor en riesgo de atropello

FRONTERA COAH. - La intervención oportuna de elementos de Seguridad Pública de Frontera evitó que un menor de edad expusiera su vida en medio del intenso tráfico vehicular que circula diariamente por uno de los cruces más transitados del municipio.

Los hechos se registraron durante la tarde de ayer en el cruce de la carretera 30 y la avenida Maquinita, donde oficiales municipales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un niño de aproximadamente cinco años de edad desplazándose entre los vehículos detenidos en el semáforo para limpiar parabrisas a cambio de monedas.

La presencia del menor en plena vía de circulación encendió las alertas de los uniformados, quienes de inmediato descendieron de sus unidades para ponerlo bajo resguardo, evitando que continuara exponiéndose al riesgo de ser atropellado por alguno de los automovilistas que transitaban por la zona.

Tras asegurar al pequeño, los policías lo trasladaron a las instalaciones de la comandancia municipal para iniciar el protocolo correspondiente de protección a menores. Posteriormente, el caso fue canalizado ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF), instancia encargada de dar seguimiento a situaciones que involucren posibles condiciones de vulnerabilidad infantil.

Autoridades señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones preventivas encaminadas a salvaguardar la integridad de menores que son detectados realizando actividades en cruceros o vialidades de alto riesgo.

La rápida actuación de los elementos municipales permitió retirar al niño de una situación que pudo derivar en una tragedia, debido al constante flujo vehicular y al peligro que representaba permanecer entre los automóviles.