Gabriel Vázquez y Policía Municipal entregan apoyo a adulto mayor en Frontera

FRONTERA COAH.- La labor policial fue más allá de la vigilancia y la prevención del delito. En un gesto de solidaridad y compromiso social, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera realizaron una visita humanitaria para apoyar a un adulto mayor que atraviesa una complicada situación de salud.

La acción fue encabezada por el director de la corporación, Gabriel Vázquez Ramírez, en coordinación con las comandantes Arlene Guadalupe Barboza y Antonia Rodríguez, responsables de la Policía Escolar, quienes organizaron la entrega de diversos artículos de primera necesidad para beneficiar al señor Cipriano Leija, de 67 años de edad.

La movilización se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Pedro Pruneda, en la colonia Occidental, donde los oficiales acudieron para hacer entrega de apoyo destinado a mejorar las condiciones de vida del adulto mayor.

Entre los artículos entregados se encontraban pañales para su cuidado personal, toallas desinfectantes, suplementos alimenticios, bebidas para hidratación, material de curación y alimentos no perecederos, productos que contribuirán a atender algunas de las necesidades más apremiantes del beneficiario.

Durante la visita, los elementos convivieron con el adulto mayor y escucharon de cerca su situación, demostrando que la proximidad social también forma parte de las tareas que desempeña la corporación en beneficio de la comunidad.

Autoridades municipales destacaron que estas acciones buscan fortalecer los lazos entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, especialmente con los sectores más vulnerables de la población.

Con este tipo de intervenciones, la Policía Municipal de Frontera reafirma su compromiso de servir a la comunidad no solo mediante labores de seguridad, sino también a través de acciones que promueven la dignidad, el bienestar y la atención de quienes enfrentan circunstancias difíciles.