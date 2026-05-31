Adulto mayor herido tras ataque de perro en Monclova

Un adulto mayor resultó lesionado tras ser atacado por un perro en la colonia Continental de Monclova. La mordedura le provocó una profunda herida en una pierna y una fuerte hemorragia que obligó a la movilización de cuerpos de auxilio durante la noche del viernes.

JAIME GUERRERO/LA VOZ

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del viernes en la colonia Continental, luego de que un adulto mayor resultara gravemente lesionado tras ser atacado por un perro, sufriendo una profunda herida en una de sus piernas que derivó en una abundante pérdida de sangre.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:41 horas, cuando familiares y vecinos solicitaron apoyo urgente a través de los números de emergencia al percatarse de que el afectado presentaba una lesión de consideración y que el sangrado no podía ser controlado por los presentes.

De acuerdo con la información proporcionada a los cuerpos de auxilio, la víctima sufrió una mordedura que le provocó una herida de aproximadamente 10 centímetros de longitud en el muslo derecho. La gravedad de la lesión generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar debido a la hemorragia activa que presentaba el hombre.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Altamira y Jiménez, cerca de la intersección con Cuatro Ciénegas, hasta donde se desplazaron paramédicos para brindar atención inmediata al lesionado y estabilizarlo antes de que su estado pudiera complicarse.

Durante varios minutos, los rescatistas trabajaron para controlar la pérdida de sangre y proporcionar los primeros auxilios necesarios al adulto mayor, mientras familiares permanecían atentos a la evolución de su estado de salud.

Tras recibir atención prehospitalaria, el afectado quedó bajo observación médica para valorar la magnitud de la lesión ocasionada por el ataque.

Autoridades y cuerpos de emergencia reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener bajo control a los animales potencialmente peligrosos y reforzar las medidas preventivas en sectores habitacionales, especialmente en áreas donde transitan personas de la tercera edad y menores de edad.