Hombre provoca accidente al no ceder el paso

MONCLOVA, COAH. — Un conductor que intentó incorporarse sin precaución al bulevar Harold R. Pape provocó un accidente vial la tarde de este martes, luego de impactar un automóvil que circulaba con preferencia, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de autoridades.

El percance ocurrió poco después del mediodía, cuando Edgar, de 22 años de edad, conducía una camioneta Ford Ranger en color gris y salía de la calle Chihuahua, en la colonia Guadalupe, con la intención de integrarse a la principal arteria de la ciudad en dirección de norte a sur.

Sin embargo, al no extremar precauciones ni ceder el paso, terminó estrellándose contra el costado derecho de un automóvil Chevrolet Aveo en color guindo, que era manejado por Juan Aguilar, de 71 años, quien circulaba con vía libre sobre el bulevar.

El impacto fue lo suficientemente fuerte para dejar ambos vehículos detenidos sobre la carpeta asfáltica, siendo el Aveo el que resultó con mayores afectaciones visibles en su carrocería y en un neumático, mientras que la camioneta presentó daños en la parte frontal.

Automovilistas que presenciaron el choque dieron aviso inmediato a las autoridades, arribando al sitio elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes localizaron las unidades siniestradas a la altura de la Plaza de la Canaco, cerca del cruce con el bulevar Francisco I. Madero.

Los oficiales procedieron a realizar el peritaje correspondiente, recabando testimonios y evidencias para determinar la mecánica del accidente.

Posteriormente, solicitaron a los conductores trasladarse a la Comandancia Municipal, donde el presunto responsable buscaría llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el incidente generó momentánea afectación en la circulación de la transitada vía.