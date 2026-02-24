Mujer resulta con lesiones leves tras descarga eléctrica en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Una mujer resultó con lesiones leves luego de sufrir una descarga eléctrica dentro de su domicilio en la colonia Colinas de Santiago, lo que provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal durante la madrugada.

La afectada fue identificada como Eunice Galarza Coronado, de 42 años de edad, quien se encontraba en su vivienda ubicada sobre la calle Indios Irritilas, casi en el cruce con Fundición, cuando ocurrió el accidente doméstico.

De acuerdo con su propio testimonio, la mujer se levantó de la cama para dirigirse al sanitario, pero al caminar descalza pisó accidentalmente una extensión eléctrica que presentaba cables expuestos. La descarga fue inmediata, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

Durante la caída, Eunice se lesionó el antebrazo derecho, lo que generó preocupación entre sus familiares, quienes solicitaron apoyo urgente al sistema de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente al domicilio y le brindaron atención prehospitalaria, revisando sus signos vitales y descartando lesiones de gravedad o quemaduras visibles. Tras la valoración, confirmaron que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en su vivienda bajo el cuidado de sus familiares.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el reporte correspondiente.

El incidente quedó en un fuerte susto, aunque autoridades reiteraron el llamado a la población para revisar extensiones y cableado doméstico, ya que un descuido eléctrico puede convertirse en una situación de alto riesgo.