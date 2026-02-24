Deportan a Alexis Ayala por tráfico de personas en Acuña

Acuña, Coahuila de Zaragoza. 24 de febrero de 2026.-

Elementos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila realizaron una deportación controlada a los U.S Marshal de Alexis Ayala de 26 años, originario de los Estados Unidos de América.

El detenido contaba con orden de arresto por el tráfico de personas en el condado de Val Verde, Texas.

Fue deportado en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) por el Puente Internacional Acuña - Del Río, Texas.

El Fiscal General, Federico Fernández Montañez, reitera el compromiso de cero tolerancia a quien delinca o intente delinquir, así como el trabajo coordinado.

La Fiscalía General del Estado en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública trabajan por un Coahuila Seguro y en Orden.

Así mismo, se trabaja en cooperación constante con agencias de seguridad internacionales como federales.