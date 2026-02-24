Estudiantes agredidos por automovilista en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Lo que comenzó como un descuido vial terminó en una agresión física, luego de que un automovilista enfurecido golpeara a dos estudiantes de preparatoria que se dirigían a clases la mañana de este martes en calles de la colonia Otilio Montaño.

Los afectados, identificados como Noé ´N´ y Kevin ´N´, ambos de 17 años de edad, viajaban a bordo de una motocicleta Vento tipo Ryder en color amarillo sobre la calle 12 con dirección al sur, rumbo a su plantel educativo. Fue al llegar al cruce con la calle 3 donde el conductor de la unidad ligera omitió el señalamiento de alto, atravesándose al paso de un automóvil.

Aunque no se registró choque, el conductor del vehículo descendió visiblemente molesto y encaró a los adolescentes en plena vía pública. De acuerdo con el testimonio de los menores, el sujeto, sin intentar dialogar, le propinó un fuerte golpe en el rostro a Noé ´N´, quien manejaba la motocicleta.

No conforme con la agresión, el individuo también arremetió contra Kevin ´N´, quien viajaba como acompañante, golpeándolo en uno de los brazos antes de regresar a su automóvil y huir del lugar, dejando a los jóvenes sorprendidos y sin oportunidad de reaccionar.

Los estudiantes lograron ubicar una patrulla que circulaba por el sector y solicitaron apoyo inmediato. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y realizaron un recorrido por calles cercanas con la intención de localizar al agresor, sin que se obtuvieran resultados positivos.

Tras proporcionar sus datos y relatar lo sucedido, los adolescentes continuaron su camino hacia la escuela, visiblemente afectados por la experiencia.

Autoridades señalaron que este tipo de incidentes, donde la imprudencia y la intolerancia se combinan, pueden escalar a situaciones más graves, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma y resolver cualquier percance por la vía legal