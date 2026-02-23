Colisión de vehículos en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Dos vehículos colisionaron en el bulevar Pape y calle San Miguel, en el sector El Pueblo. No hubo lesionados; autoridades realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades.

La tarde de ayer volvió a encender las alertas en el llamado "cruce de la muerte", ubicado en la intersección del bulevar Harold R. Pape y la calle San Miguel, en el sector El Pueblo, donde un choque entre dos automóviles dejó como saldo únicamente daños materiales.

El percance involucró a un Ford Fiesta color blanco y un Volkswagen tipo Jetta en color gris. De acuerdo con el reporte preliminar, ambas unidades impactaron en el cruce, uno de los puntos con mayor incidencia de accidentes en la zona. Tras la colisión, los vehículos quedaron atravesados parcialmente sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó a otros conductores a disminuir la velocidad para evitar un segundo incidente.

A pesar de la magnitud del golpe, no se reportaron personas lesionadas. Los conductores permanecieron en el sitio mientras arribaban elementos del Departamento de Seguridad Pública, adscritos a Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Los oficiales procedieron a recabar datos, realizar mediciones y entrevistar a los involucrados para integrar el parte informativo. Será a través del peritaje correspondiente como se determine la responsabilidad del conductor que habría incurrido en una maniobra imprudente.

El tráfico se vio afectado durante varios minutos hasta que las unidades fueron retiradas y la circulación restablecida. Una vez más, este cruce suma otro incidente a su historial, aunque en esta ocasión la fortuna evitó consecuencias mayores.