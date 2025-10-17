Conductora Cierra Paso a Motociclista en Monclova: Repartidor de Comida Resulta Herido

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante dejó como saldo un repartidor de comida lesionado la tarde de este viernes en la colonia Leandro Valle, luego que una conductora le cerrara el paso al motociclista mientras intentaba ingresar a las calles de la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas en la intersección de la Avenida Leandro Valle y la calle Francisco I. Madero.

Según los primeros informes, Yessica Alejandra Quintana Rodríguez, circulaba por la Avenida Leandro Valle a bordo de su Nissan Versa gris modelo 2014, cuando al intentar tomar la calle Francisco I. Madero, se cruzó frente al motociclista que se dirigía en sentido opuesto.

El conductor de la motocicleta Honda CGL-125 color guinda, Carlos Garza Barrientos, quien se desempeña como repartidor de comida, no pudo evitar la colisión y terminó cayendo al suelo, resultando con algunas lesiones.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para su atención.

Afortunadamente, el motociclista no presentó lesiones de gravedad, aunque fue atendido por el susto y las contusiones ocasionadas por la caída. Los daños materiales fueron considerables, tanto en el vehículo como en la motocicleta.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para realizar el croquis correspondiente, mientras que la conductora fue notificada de la responsabilidad del incidente debido a la falta de precaución al intentar cambiar de carril.

La mujer, vecina de la colonia Los Cedros, quedó a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades, mientras que el motociclista, afectado en este percance, se encuentra fuera de peligro.