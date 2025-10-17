Intensa movilización de autoridades en Monclova por inusual olor

MONCLOVA, COAH.- Desagradables olores causaron una intensa movilización de autoridades la mañana de este viernes en la colonia Guadalupe, pero para sorpresa de todos, el supuesto "olor a muerto" resultó ser algo mucho menos macabro.

A las 10:50 horas, ciudadanos alarmados llamaron a la Policía tras percatarse de un fuerte y penetrante olor proveniente de un domicilio en la calle Barranquilla 202, entre las calles Puebla y Buenos Aires.

Preocupados por la posibilidad de un cadáver en descomposición, los vecinos pidieron la intervención de una unidad policial para verificar la situación.

Oficiales de la Policía Municipal acudieron al lugar para inspeccionar el origen del olor, y se entrevistaron con don Rodrigo, residente del domicilio en cuestión.

El hombre, al ser cuestionado, explicó que el olor provenía de su negocio de chicharrones, el cual, en algunas ocasiones, genera un olor fuerte y característico que había alarmado a los vecinos cercanos.

Tras esta explicación, los oficiales confirmaron que no había peligro alguno y que el olor no era más que el resultado de la preparación de los chicharrones, lo que tranquilizó a la comunidad. Así, el incidente, que en un principio había causado pánico, terminó en una anécdota graciosa para los involucrados.

Finalmente, los oficiales dejaron constancia del incidente y se retiraron del lugar, mientras que la colonia Guadalupe pudo respirar aliviada, sabiendo que no había un misterio macabro en su vecindario, solo un negocio de chicharrones con aroma muy... particular.