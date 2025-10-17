Detenido por Robar en Tienda de Colonia Guerrero

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que estaba bien pendiente con la justicia, al poner en jaque a las empleadas de una tienda de conveniencia de la colonia Guerrero al perpetrar múltiples y descarados robos, fue aprehendido por detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes, cuando Iván ´N´ de 25 años fue capturado por los agentes justo al intentar retirarse de la Comandancia Municipal, donde estaba detenido.

El hombre había ingresado a las celdas municipales durante la madrugada, tras ser detenido por alterar el orden público.

Sin embargo, al parecer, su comportamiento dejó más que un simple mal recuerdo: tenía cuentas pendientes con la justicia al realizar más de tres robos en una tienda de conveniencia de la colonia Guerrero, donde agarró de ´bajada´ a las empleadas.

Al momento de intentar retirarse y continuar con su día tras cumplir con sus horas de arresto, los detectives procedieron con la captura de Iván, cumpliendo una orden de aprehensión girada por un juez en su contra. A pesar de haber pasado un rato en la cárcel, el hombre no logró eludir el peso de la ley.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, será remitido al penal provisional del C4, donde permanecerá hasta su comparecencia ante un Juez de Control en una audiencia inicial.