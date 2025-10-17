Adolescente Escapa de Intento de Asalto en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de la colonia Praderas del Sur se vio interrumpida la noche del jueves, cuando un adolescente que se desplazaba en su patineta fue sorprendido por un individuo que lo interceptó con aparentes intenciones de asalto. La velocidad del joven y su reacción inmediata evitaron que se consumara el delito.

El incidente ocurrió entre las calles Villa Española y Villa Victoria, a unos metros de una iglesia del sector.

Según los primeros reportes, el agresor salió de entre la oscuridad y se le acercó cubriéndose el rostro con un pañuelo negro, lo que provocó que el menor reaccionara de inmediato y emprendiera la huida.

Familiares del afectado relataron que el individuo vestía completamente de negro, usaba cachucha del mismo color y un pantalón ajustado.

Se trata de un hombre delgado, de entre 1.65 y 1.70 metros de estatura, que no dudó en correr tras el joven cuando este escapó en medio de la penumbra.

"El muchacho solo alcanzó a correr con todas sus fuerzas. El tipo lo venía persiguiendo y por poco lo agarra, pero gracias a Dios no lo alcanzó. Cuando llegaron las patrullas, por lo oscuro, ya no vimos para dónde se fue", comentó la madre del menor, visiblemente alterada por lo sucedido.

Elementos de Seguridad Pública arribaron poco después del llamado de auxilio y realizaron recorridos en las calles aledañas, pero el sospechoso aprovechó la escasa iluminación para perderse entre las viviendas.

Vecinos señalaron que no es la primera vez que observan personas sospechosas merodeando por la zona durante la noche.

Autoridades exhortaron a los habitantes del sector a extremar precauciones, evitar que menores salgan solos después del anochecer y reportar de inmediato cualquier movimiento extraño al número de emergencias.