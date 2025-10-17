Detenido 'La Hamburguesa' por robo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre apodado "La Hamburguesa" fue detenido la tarde del viernes luego de robar en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Industrial con Nely Campobello, en la colonia Deportivo de Monclova.

A las 13:30 horas, elementos de la Policía Preventiva Municipal, que realizaban labores de prevención y vigilancia a bordo de la unidad 218, fueron alertados sobre el robo en proceso.

Al arribar al lugar, los oficiales observaron a un sujeto con la vestimenta indicada, quien salió corriendo de la tienda.

A pesar de que los oficiales le ordenaron detenerse, el individuo hizo caso omiso y continuó su huida, lo que desató una persecución que culminó en las calles Nely Campobello y avenida Industrial.

Al ser alcanzado, se le practicó una revisión corporal, encontrándole entre sus piernas una lata de aluminio de desodorante en spray marca Axe chocolate, que había robado de la tienda.

El detenido fue identificado como Mario Chávez Jalomo, de 35 años, con domicilio en la calle Aviación, de la colonia Primera de Mayo.

Tras su detención, "La Hamburguesa" fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, luego que la encargada del establecimiento, Paola Ivonne Tovar Ramírez, fue informada sobre lo sucedido y se le solicitó que acudiera al Ministerio Público para presentar la denuncia formal.

Mario Chávez Jalomo quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de robo y/o lo que resulte, mientras la tienda tomaba las medidas necesarias para recuperar su mercancía.