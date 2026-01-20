Camioneta de Logística González se descontrola y choca en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte susto se llevó un repartidor la tarde de este martes, luego que la camioneta que conducía se descontroló en una pendiente pronunciada y terminó impactándose contra la entrada de un domicilio en el sector oriente de la ciudad, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor fue identificado como César Leonel, quien circulaba a bordo de una camioneta Nissan blanca, tipo carga, propiedad de la empresa Logística González y asignada al servicio de entregas de Mercado Libre. El percance ocurrió cuando transitaba sobre la calle 15 y, al intentar incorporarse a la avenida Sur, perdió el control de la unidad debido a la inclinación de la vialidad.

La camioneta comenzó a desplazarse sin control en reversa por la pendiente, recorriendo varios metros hasta que finalmente se detuvo al impactarse contra la entrada de un domicilio ubicado sobre la avenida Sur. El estruendo alarmó a vecinos del sector, quienes de inmediato dieron aviso al número de emergencias ante el riesgo que representaba la unidad.

Elementos de Seguridad Pública, a través del Departamento de Control de Accidentes, acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. El conductor explicó a las autoridades que la pendiente de la calle 15 es considerablemente elevada y que, al incorporarse a la avenida, ya no logró controlar el vehículo.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, sí se registraron daños materiales tanto en el domicilio afectado como en la camioneta de reparto. Tras las diligencias, el conductor y la unidad fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se determinarán las responsabilidades conforme a la ley.