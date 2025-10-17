Accidente Vial en Monclova: Tres Vehículos Colisionan en Harold R. Pape

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial registrado la tarde de este viernes sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo tres vehículos dañados y varios lesionados, entre ellos un hombre que sufrió una quemadura por fricción debido a la explosión de una bolsa de aire.

La carambola ocurrió cerca de las 13:40 horas, en los carriles de circulación de sur a norte, cuando un conductor no logró frenar a tiempo debido a un congestionamiento vial.

El responsable del accidente, Alejandro Rodríguez Guajardo, de 35 años, viajaba a bordo de un Mazda 3 rojo.

Según su declaración, no pudo frenar a tiempo al observar que una Mazda CX30 de color negro, conducida por Miguel Alberto Trejo Rodríguez, de 30 años, redujo su velocidad repentinamente. El impacto fue inevitable, proyectando la camioneta contra un Ford Taurus gris, que circulaba justo detrás de él.

El golpe fue considerable, y los tres vehículos terminaron varados sobre el carril de alta velocidad, causando caos en la principal arteria de la ciudad.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar para atender a los involucrados.

El conductor del Mazda y su acompañante fueron valorados, ya que él sufrió una quemadura en un brazo debido al despliegue de la bolsa de aire del vehículo. Ambos fueron atendidos en el lugar sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

Por otro lado, los menores que viajaban en los otros vehículos involucrados no sufrieron lesiones, aunque el susto fue considerable para ellos, incluyendo a la conductora del Ford Taurus, Claudia Eneida Sánchez Duarte, de 40 años.

Los oficiales del Departamento de Control de Accidentes llegaron al sitio para abanderar el área, pues los vehículos dañados obstruían la vialidad. Tras establecer el peritaje correspondiente, el conductor del Mazda rojo fue identificado como el probable responsable del incidente.

Afortunadamente, el accidente no resultó en lesiones graves, aunque dejó importantes daños materiales. El conductor del Mazda rojo solicitó el apoyo de su ajustador para hacerse cargo de los daños, mientras que los oficiales procedieron a ordenar el remolque de los vehículos al corralón, permitiendo restablecer el tráfico en la zona.

El tráfico de la principal arteria de la ciudad fue restablecido poco después del accidente, mientras las autoridades se encargaban de deslindar las responsabilidades.