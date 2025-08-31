Conductor fantasma provoca caos en bulevar Ejército Mexicano de Monclova

Carlos Valle Rodríguez, de 50 años, pensaba en echarse unos buenos tacos para cerrar la noche, pero terminó echándose un coraje monumental después de que su Nissan Tsuru blanco acabó hecho acordeón en el bulevar Ejército Mexicano.

El hombre viajaba con una amiga y dos conocidos, ya con el sabor de la salsa en la mente, cuando de repente un automóvil apareció de la nada, los embistió con toda la confianza del mundo y huyó como si llevara el mismísimo demonio pisándole los talones. Así, los planes de cena se transformaron en una dieta forzada a base de lámina doblada.

Los paramédicos del GRUM llegaron de inmediato, revisaron a los cuatro tripulantes y confirmaron lo evidente: lo único roto fueron los fierros, porque las tripas, aunque rugiendo de hambre, salieron intactas.

Control de Accidentes se hizo presente, levantó las diligencias y hasta peinó la zona buscando al conductor fantasma. Pero claro, el responsable ya iba quién sabe dónde, probablemente cenando sin problema mientras Carlos veía su Tsuru convertido en chatarra.

Ahora, al pobre conductor no le quedó más remedio que lamentar su noche arruinada: sin tacos, con carro destrozado y con la amarga lección de que en Monclova, a veces, la vida pega más fuerte que la salsa más brava.