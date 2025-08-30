Infierno sobre ruedas, Arde camioneta en la 30

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– La tarde del sábado se vivieron minutos de pánico sobre la carretera federal número 30, cuando una camioneta Silverado gris fue consumida por un incendio de proporciones casi cinematográficas, generando escenas de terror entre los automovilistas que transitaban por la zona.

El infierno se desató a la altura del kilómetro 79+300 de la carretera federal número 30, tramo Ciénegas-Monclova, cuando una camioneta Chevrolet Pick Up 2500, color gris, modelo 2014, propiedad de Johnny Rivas y conducida por Óscar Alejandro García Garza, de 26 años, fue devorada por un incendio mientras circulaba de poniente a oriente.

Según relató el conductor, el fuego inició de manera repentina en la parte del motor debido a un corto circuito, obligándolo a detener la marcha a 300 metros del kilómetro 79, frente al Descanso Turístico Don Venustiano Carranza. Las llamas alcanzaron grandes dimensiones, iluminando la carretera y generando escenas de verdadero terror entre los automovilistas que transitaban por la zona.

El siniestro movilizó de inmediato al personal de Protección Civil y Bomberos de Cuatro Ciénegas, quienes con vehículos de uso rudo y un camión pipa lograron controlar y sofocar el fuego en su totalidad, evitando que se propagara y afectara a otros vehículos o al entorno. Posteriormente, se solicitó el servicio de grúas Chávez para remolcar la camioneta, la cual fue asegurada y depositada en un corralón.

Afortunadamente, pese al dramatismo del fuego voraz, nadie resultó lesionado.

Las imágenes de la camioneta consumida por el fuego se volvieron virales entre vecinos y automovilistas, quienes describieron el hecho como un "infierno sobre ruedas" y un recordatorio de que un descuido mecánico puede convertir un simple viaje en un verdadero caos.

Pies de foto

El fuego envolvió la camioneta.

La Silverado quedó totalmente calcinada tras el incendio que causó pánico entre conductores.

Las llamas alcanzaron grandes dimensiones.

Bomberos y Protección Civil combatieron las llamas que alcanzaron varios metros de altura.

Un corto circuito dejó reducido a cenizas la camioneta.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila abanderaron el lugar mientras llegaban los Bomberos.