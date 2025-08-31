Repartidor de Rappi lesionado tras choque en Jardines del Valle

Un repartidor de la plataforma Rappi terminó lesionado la tarde de este sábado, luego de que su motocicleta fue embestida por una camioneta cuyo conductor no respetó un señalamiento de alto en la colonia Jardines del Valle.

El percance se registró alrededor de las 17:30 horas en el cruce de las calles Río Papaloapan y Río Conchos, lo que generó la rápida movilización de vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades y a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el peritaje, el probable responsable fue Iván Jay Hernández, conductor de una camioneta Jeep Compass, modelo 2023, color roja, quien no detuvo su marcha en la intersección y terminó impactando contra una motocicleta Italika FT150, modelo 2023, color negra.

La unidad de dos ruedas era conducida por Luis Fabián Galaviz Orozco, repartidor de Rappi, quien tras el impacto salió proyectado al pavimento, resultando con diversas lesiones. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria.

Oficiales de peritaje elaboraron el croquis correspondiente y aseguraron los vehículos para deslindar responsabilidades, mientras que el motociclista fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.