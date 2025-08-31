Asaltantes despojan a encargada en expendio de cerveza

Dos tipos perpetraron un asalto en un expendio de cerveza de la calle Tizoc colonia Ciudad Deportiva a plena luz del día, despojando a la encargada de tres mil pesos en efectivo.

De acuerdo con el reporte de la encargada del establecimiento, Maylen Rodríguez, dos hombres irrumpieron en el lugar. Uno vestía una playera azul y el otro gris, portando un arma blanca con la que intimidaron al personal y obligaron a entregar el dinero de la caja, aproximadamente tres mil pesos.

Tras el robo, los asaltantes huyeron con rumbo a la calle Margarito Silva, dejando a los empleados en estado de shock y generando la rápida movilización de la Policía Municipal, quienes arribaron al lugar en la unidad 221 para tomar conocimiento de los hechos.

La empleada detalló que el momento del asalto y los responsables fueron captados por las cámaras de vigilancia del establecimiento.

Hasta el momento, no se reportan detenidos, mientras las autoridades revisan cámaras de seguridad en los alrededores para tratar de identificar a los individuos y esclarecer el caso.