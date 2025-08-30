Ladrón armado con cuchillo escapa tras intento de robo en Sabinas

Sabinas, Coah.- Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada de este sábado en la colonia Arboledas, luego de que un sujeto, identificado por vecinos como "Chucky", amagó con un cuchillo cebollero a un residente con la intención de robarle. El violento incidente ocurrió en la calle Sabinal número 1427, casi esquina con Hermenegildo Galeana, generando alarma entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con testigos, el agresor amenazó a su víctima en plena vía pública, obligándolo a entregar sus pertenencias. Posteriormente, el sujeto huyó a pie, mientras varios vecinos intentaron seguirlo en sus vehículos, sin lograr su captura.

El reporte fue recibido por las autoridades a las 00:10 horas, y elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar declaraciones y levantar el parte correspondiente. Se informó que el presunto agresor reside en la colonia Santo Domingo, también en Sabinas, lo que podría facilitar su localización.

Cabe destacar que el mismo individuo fue señalado por otro incidente ocurrido horas antes, alrededor de las 21:00 horas, en el que presuntamente agredió físicamente a una mujer en su domicilio. Este antecedente ha incrementado la preocupación entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policiaca y una pronta intervención por parte de las autoridades.

La Policía Municipal ha iniciado una investigación para dar con el paradero del sujeto, mientras se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier información que contribuya a su detención.

El caso ha encendido las alarmas sobre la creciente inseguridad en sectores habitacionales de Sabinas.