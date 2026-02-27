Accidente en Monclova: carambola deja dos heridos en el bulevar Madero

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte carambola entre tres vehículos registrada la noche del viernes en pleno bulevar Francisco I. Madero movilizó a cuerpos de rescate y autoridades municipales, luego que dos personas resultaron lesionadas y se registraran cuantiosos daños materiales.

El accidente ocurrió en el cruce con la calle Daniel Ortiz, uno de los puntos más transitados de la Zona Centro, donde un automóvil Chevrolet Aveo color gris, un Nissan Tsuru blanco y una camioneta Ford Escape protagonizaron un violento encontronazo que dejó las unidades atravesadas sobre la carpeta asfáltica.

El estruendo alertó a peatones y automovilistas, quienes de inmediato reportaron el percance al sistema de emergencias. En cuestión de minutos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a dos personas que presentaban golpes contusos y diversas lesiones producto del fuerte impacto.

Tras ser estabilizados en el lugar, ambos lesionados fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS, donde quedaron bajo observación médica, mientras que la circulación vehicular se vio severamente afectada durante varios minutos.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, adscritos al Departamento de Control de Accidentes, procedieron a acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente, recabando evidencias y entrevistando a los conductores involucrados para determinar la mecánica del percance.

Las unidades involucradas fueron retiradas con el apoyo de grúas y trasladadas a un corralón municipal, en tanto las autoridades indicaron que será el dictamen oficial el que establezca responsabilidades.