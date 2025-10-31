Joven motociclista herida en Monclova tras colisión con taxi

MONCLOVA, COAH.- Una joven motociclista resultó con lesiones luego de ser embestida por un taxi cuando intentaba incorporarse a un carril lateral del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera Sur, la mañana de este viernes. El percance generó la rápida movilización de cuerpos de rescate y elementos de la Policía Municipal.

La lesionada fue identificada como Reina Valentina Vázquez Cázarez, quien conducía una motocicleta Honda con dirección al sur, tras salir de un gimnasio ubicado en la zona.

Según su versión, al pasar el puente intentó cambiar de carril, sin percatarse de que un vehículo se aproximaba a gran velocidad y le cerró el paso.

El impacto fue provocado por un automóvil Nissan Tsuru blanco, perteneciente a la línea Radio Taxi San José, conducido por Isidro Picasso Ramos, quien presuntamente realizó una maniobra imprudente sin ceder el paso a la motociclista.

Tras la colisión, Reina Valentina perdió el equilibrio y salió proyectada varios metros, terminando tendida sobre el pavimento mientras su motocicleta se deslizaba hasta estrellarse contra una barda.

Testigos del accidente corrieron para auxiliarla y de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y atendieron a la joven, quien presentaba diversos golpes y raspones.

Luego de ser estabilizada, fue trasladada a un hospital para una valoración médica más completa. Afortunadamente, su estado de salud fue reportado como estable.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento del hecho y aseguraron ambas unidades involucradas para deslindar responsabilidades. Según el peritaje inicial, el conductor del taxi sería el presunto responsable por no respetar la distancia de seguridad ni el derecho de paso.