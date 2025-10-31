Joven de 24 años herida tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 24 años resultó lesionada y con su automóvil seriamente dañado, tras perder el control de su vehículo a causa del exceso de velocidad y estrellarse contra los muros de contención del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida 4, la mañana de ayer.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando Kenia Mitzari Jiménez Martínez, de 24 años, vecina de la colonia El Pueblo, circulaba a bordo de su Volkswagen Vento de color naranja en dirección al sur.

Según los informes preliminares, la conductora perdió el control de su automóvil debido al exceso de velocidad, lo que provocó que se estrellara contra los muros de concreto que dividen la vialidad del puente.

El golpe inicial causó que su vehículo rebotara, quedando detenido tras impactar nuevamente con la contención del puente.

Afortunadamente, al momento del accidente no había otros vehículos circulando por el puente, lo que evitó que el percance tuviera consecuencias aún más graves.

Sin embargo, el automóvil de la joven quedó seriamente dañado, y ella misma sufrió varios golpes, principalmente en la cara y el cuerpo, al estallar las bolsas de aire.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios, y aunque su condición no fue grave, la joven fue atendida por contusiones.

Por su parte, oficiales de Tránsito Municipal abanderaron el área y cerraron la vialidad temporalmente para evitar otros percances, mientras esperaban la llegada de sus compañeros del Departamento Control de Accidentes, quienes se encargaron de elaborar el croquis correspondiente.

El automóvil de Kenia fue remolcado a un corralón por una grúa, y las autoridades correspondientes determinaron que el exceso de velocidad fue la principal causa del accidente.