Niño de 3 años trasladado de urgencia por ingerir pastillas para tiroides

MONCLOVA, COAH.- Momentos de pánico vivió una familia de la colonia Buenos Aires luego de que un niño de apenas tres años de edad ingirió por accidente varias pastillas para la tiroides, lo que provocó su traslado de urgencia a un hospital durante la medianoche del viernes.

De acuerdo con el reporte, el menor se encontraba en su domicilio junto a su madre, identificada como Autumn, quien jugaba con él en la recámara principal antes de ir brevemente al sanitario. En ese corto lapso, el pequeño aprovechó para tomar una caja de medicamento que estaba sobre un buró.

Con la inocencia y curiosidad propia de su edad, el niño logró abrir el frasco y consumió una docena de pastillas, sin imaginar el riesgo que corría. Al regresar, la madre se percató del envase vacío y, segundos después, el pequeño comenzó a vomitar y mostrarse débil, por lo que entró en crisis y pidió auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia, brindándole atención inmediata al menor, quien presentaba una fuerte intoxicación y presión arterial baja. Fue estabilizado en el lugar y trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

En el nosocomio, los doctores realizaron un lavado gástrico y mantuvieron al niño bajo observación durante varias horas. Afortunadamente, el diagnóstico fue favorable y se confirmó que se encontraba fuera de peligro, gracias a la rápida reacción de su madre y de los rescatistas.