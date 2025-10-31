Estudiante de FIME Pierde Control y Provoca Accidente Vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El exceso de velocidad y una maniobra mal calculada provocaron un aparatoso accidente la tarde del viernes sobre el bulevar Benito Juárez, donde un estudiante de la FIME perdió el control de su automóvil por esquivar una camioneta que se le atravesó al paso y terminó impactando un poste y otro vehículo estacionado, generando caos vial y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor del mediodía, a la altura del cruce con la calle Lemans, en la colonia Tecnológico, cuando Daniel Vázquez Medrano, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, conducía un Nissan Sentra color gris acompañado de tres compañeros rumbo al poniente de la ciudad.

Según el testimonio del joven, un conductor se le atravesó de manera repentina, lo que lo llevó a girar bruscamente el volante en un intento por evitar el impacto.

Sin embargo, la maniobra resultó fallida y el Sentra se proyectó violentamente contra un poste de madera de Telmex, derribándolo por completo, para luego chocar un automóvil Chevrolet Aveo color arena que se encontraba estacionado frente a un negocio.

El Aveo, propiedad de Lidia Alejandra Guerra Flores, quien estaba en su trabajo, resultó con severos daños en la parte trasera, mientras que el Sentra terminó destrozado.

El estruendo del impacto alarmó a vecinos y comerciantes, quienes de inmediato dieron aviso a los números de emergencia.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para acordonar el área y revisar los daños.

Parte del cableado quedó colgando sobre la vialidad, lo que generó riesgo para los automovilistas que circulaban por la zona.

Dos conductores quedaron atrapados momentáneamente entre los cables, luego de ´amacharse´ e intentar pasar pese a la suspensión de la circulación, lo que obligó al personal de Transporte y Vialidad a cerrar por completo los carriles del lado sur del bulevar.

El incidente provocó un importante congestionamiento vial hasta que las unidades involucradas fueron retiradas con grúa y los cables asegurados. Posteriormente, una cuadrilla de Telmex acudió para retirar el poste derribado y colocar uno nuevo.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el susto entre los estudiantes fue considerable debido a la magnitud del accidente.