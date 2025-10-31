Conato de incendio en bulevar Harold R. Pape alerta a autoridades

MONCLOVA, COAH.- Un conato de incendio en una camioneta Chevrolet movilizó a los cuerpos de rescate y autoridades la tarde de este jueves, cuando se reportó que el vehículo estacionado sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del IMSS, comenzó a incendiarse debido a un corto circuito.

El incidente ocurrió cerca de las 13:10 horas, cuando automovilistas alertaron a las autoridades sobre el fuego que surgió en el motor de la camioneta.

Al llegar al sitio, los bomberos fueron informados por el propietario del vehículo, Romeo Cuéllar, quien señaló que el incendio fue originado por un cable que hizo falso contacto en el sistema eléctrico del vehículo.

Afortunadamente, el fuego fue rápidamente sofocado con un extintor, evitando que se extendiera y causando mayores daños. Sin embargo, la camioneta sufrió daños considerables en la parte del motor.

Elementos de Tránsito Municipal también se movilizaron al lugar para apoyar en la seguridad vial y asegurar que el tráfico no se viera afectado por el incidente.

Aunque no hubo personas lesionadas, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a tener precaución con los sistemas eléctricos de sus vehículos, para evitar futuros incidentes de este tipo.