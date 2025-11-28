Choque entre camioneta y automóvil provoca caos vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque registrado la tarde de este viernes sobre el Bulevar Harold R. Pape y la Calle 3 provocó un momentáneo caos vial, pero para sorpresa de muchos, el saldo final fue únicamente daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando una camioneta Nissan NP300 blanca, modelo 2020, conducida por Marco Antonio Jalomo Ruiz, presuntamente invadió la trayectoria de un Chevrolet Cavalier blanco, modelo 2021, manejado por Erick Castillo Méndez.

Según el peritaje preliminar, Jalomo Ruiz circulaba a excesiva velocidad, provocando el fuerte impacto que dejó ambas unidades con daños considerables en la parte frontal y lateral. Una grúa se encargó de retirar los vehículos tras quedar inservibles en plena arteria principa

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal arribaron para tomar conocimiento, abanderar el área y restablecer el flujo vehicular que se vio afectado durante varios minutos. Aunque el choque lució severo, ninguno de los conductores resultó lesionado, por lo que ambos fueron trasladados posteriormente a las oficinas correspondientes para la mediación y la reparación de los daños.