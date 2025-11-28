Jóvenes disparan balines a perros en colonia Santa Bárbara de Monclova

MONCLOVA, COAH..— La calma de la colonia Santa Bárbara fue interrumpida ayer por un inesperado ataque armado... aunque los blancos no eran personas, sino indefensos perros del vecindario.

Vecinos alarmados llamaron al 911 tras escuchar lo que creyeron eran disparos de arma de fuego.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron a la calle Castaños con Paseo San Demetrio, donde encontraron un lote baldío convertido en zona de guerra... al menos para los caninos. Según testigos, un grupo de jovenzuelos se escondía entre los matorrales, disparando balines con puntería cuestionable y causando un alboroto que hizo pensar a más de uno que era hora de correr.

A pesar del rápido despliegue policial, los jóvenes escaparon aprovechando la confusión y los huecos entre las viviendas, dejando atrás únicamente perros asustados y un vecindario con ganas de justicia... y de explicarle a los adolescentes que los balines no son juguetes.

Los vecinos exigieron mayor vigilancia, señalando que el lote baldío se ha convertido en un punto recurrente para actos vandálicos que, aunque inofensivos para los malhechores, sí ponen en riesgo a los animales y la tranquilidad de la comunidad.