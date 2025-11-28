Fiscalía refuerza seguridad en Ocampo ante robo de ganado

OCAMPO, COAH.— En un golpe directo contra el creciente robo de ganado que mantenía en vilo a productores rurales de la región, agentes de élite de la Fiscalía General del Estado irrumpieron durante las últimas horas en los caminos vecinales de Ocampo y sus comunidades aledañas, reforzando con firmeza la seguridad en los ejidos más afectados.

El operativo, encabezado por el Comisario Miguel Ángel Ríos e integrado por elementos altamente capacitados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se concentró en patrullajes estratégicos en los ejidos Berrendo y Charcos de Figueroa, zonas donde el abigeato había alcanzado niveles alarmantes ante la falta de vigilancia constante.

La presencia de las autoridades no fue casual. Ganaderos y productores agrícolas habían solicitado de manera urgente la intervención del Gobierno del Estado, denunciando pérdidas económicas considerables y el riesgo permanente de ver desaparecer su patrimonio durante las noches, cuando grupos delincuenciales aprovechaban la oscuridad para cometer los hurtos.

Como parte de la estrategia, el Comisario Ríos sostuvo un acercamiento directo con las familias afectadas, escuchando sus testimonios y comprometiéndose a reconstruir la confianza entre la comunidad y la autoridad.

"La respuesta debe ser rápida y contundente. Necesitamos que reporten cada incidente en cuanto ocurra; la velocidad de su llamada es la eficiencia de nuestra llegada", expresó el mando de la AIC ante los ejidatarios, invitándolos a integrarse a una red de alerta temprana.

La Fiscalía dejó claro que este despliegue no será un operativo aislado, sino el inicio de una presencia sostenida en las rutas rurales, cerrando el paso a los delincuentes que operan durante la madrugada y fortaleciendo un plan integral de blindaje para el sector agropecuario.

Los ganaderos, visiblemente más tranquilos tras la intervención, se comprometieron a colaborar de manera estrecha con las autoridades, convirtiéndose en ojos y oídos en las vastas zonas rurales del municipio.