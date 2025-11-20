'Con esos amigos...' Lo noquea 'Morín' por un mezcalito

Lo que comenzó como una tranquila "mañanera" entre dos viciosos terminó en un violento desenlace, luego de que un hombre identificado como Emmanuel Torres Zapata de 38 años, quedara noqueado y tirado en pleno bulevar Harold R. Pape, a la altura del Fraccionamiento Carranza, tras recibir un puñetazo por parte del "El Morín", todo por la disputa de una botella de mezcal.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana de este jueves y provocó la rápida movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio, pues la víctima quedó inconsciente y con visibles lesiones en el rostro, lo que generó preocupación entre quienes observaron la escena.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con testigos, Emmanuel convivía con Julio César Morín ingiriendo alcohol, específicamente un mezcal que ambos llevaban consigo. En algún punto la buena convivencia se transformó en una discusión por las últimas porciones de la bebida, lo que terminó en un forcejeo. Durante el altercado, "El Morín" habría soltado un puñetazo directo al rostro de su compañero de parranda, quien cayó de espaldas y se golpeó con fuerza la nuca contra el pavimento. El impacto lo dejó conmocionado, desorientado y sin posibilidad de levantarse por sus propios medios, lo que aprovechó 'Morin' para 'basculearlo' y quitarle la botella.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y, debido al dolor intenso y a la posibilidad de lesiones internas, lo trasladaron de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración más completa.

En tanto, "El Morín" negó en repetidas ocasiones haber golpeado a su amigo, asegurando que se llevaban bien. Sin embargo, testigos señalaron lo contrario. Debido a que el señalado padece facultades mentales, las autoridades optaron por no proceder con su arresto, limitándose a documentar los hechos en el informe correspondiente.