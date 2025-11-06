Estrella moto en automóvil

MONCLOVA, COAH.– Un motociclista salió proyectado contra el pavimento luego de que la conductora de un automóvil le cerrara el paso en la avenida Sidermex, lo que provocó un aparatoso choque que movilizó a paramédicos y autoridades municipales la tarde de este jueves.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas, justo a un costado de la Central Sur de Bomberos, cuando Carlos Gael Pineda Villasana, de 19 años, circulaba a bordo de una motocicleta Lifan modelo 2018, color rojo, por la avenida Sidermex con vía libre.

Al llegar al cruce con la calle Alberto Parsons, un vehículo Chevrolet Cobalt modelo 2010, color blanco, conducido por Carla Nohemí Bosque López, intentó incorporarse a la vialidad hacia el sur sin las debidas precauciones, atravesándose repentinamente en el camino del motociclista.

Carlos Gael intentó esquivar el automóvil, pero fue imposible evitar el impacto. Tras el choque, salió disparado y terminó tendido sobre el pavimento con diversas lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron de inmediato y brindaron los primeros auxilios al joven, trasladándolo posteriormente a la Clínica 84 del IMSS para valoración médica.

Oficiales de Control de Accidentes acordonaron el área y elaboraron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades. La conductora del automóvil fue asegurada y junto a su vehículo trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con el afectado.