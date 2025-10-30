Conductora embiste a peatona en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con visibles golpes y un gran susto terminó una mujer que fue atropellada la tarde de este jueves en pleno Centro de Monclova, justo frente a la iglesia de Santiago Apóstol, cuando intentaba cruzar la calle sin imaginar que una conductora le arrebataría el paso.

El percance, que alarmó a peatones y comerciantes de la zona, ocurrió alrededor de las 16:30 horas sobre la calle Venustiano Carranza, esquina con Hidalgo, donde la circulación es constante y los cruces peatonales suelen ser ignorados por automovilistas apresurados.

De acuerdo con las autoridades, la lesionada fue identificada como Yuri Karina Lozoya Gómez, de 43 años, vecina de la colonia 2 de Abril. La mujer fue embestida por un automóvil Nissan Versa color azul, conducido por Karla Alejandra García Velázquez, de 27 años.

Según el reporte, la joven conductora giró repentinamente de la calle Hidalgo hacia Venustiano Carranza sin reducir la velocidad, lo que provocó que impactara a la mujer justo cuando ésta atravesaba la vialidad. Tras el golpe, Yuri Karina salió proyectada al pavimento, donde quedó tendida con visibles lesiones y sin poder levantarse.

Testigos del accidente corrieron en su auxilio y solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron pocos minutos después para atender a la lesionada, quien fue trasladada a un hospital con diversos golpes en el cuerpo.

Por fortuna, su estado de salud fue reportado como estable, aunque permanecería bajo observación médica para descartar lesiones internas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento del percance y aseguraron a la presunta responsable, quien fue puesta a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.