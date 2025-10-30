Accidente automovilístico en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución y el exceso de velocidad ocasionaron un choque por alcance la mañana de este jueves en calles de la colonia Otilio Montaño, donde por fortuna no se registraron personas lesionadas, aunque sí daños materiales considerables.

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en el cruce de las calles 12 y 5, cuando el conductor de un automóvil Nissan Sentra color gris, identificado como Jesús Rodríguez, no alcanzó a frenar a tiempo e impactó por detrás a otro vehículo.

La unidad afectada fue un Nissan Versa del mismo color, manejado por Francisco Aguilar Ferrer, quien se dirigía a su trabajo al momento del accidente.

El golpe dejó daños en la parte trasera del Versa, mientras que el Sentra terminó con el cofre abollado y el frente destrozado.

Tras el impacto, testigos solicitaron la presencia de las autoridades, arribando minutos después elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el peritaje correspondiente.

Los agentes determinaron que la responsabilidad del accidente recaía en Jesús Rodríguez por no conservar la distancia de seguridad y conducir a exceso de velocidad.

Ambos conductores dialogaron en el lugar con la mediación de los oficiales, logrando llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, lo que evitó que las unidades fueran trasladadas al corralón municipal.