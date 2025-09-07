Accidente vial en Juárez por maniobra indebida

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque se registró la madrugada de este domingo en el bulevar Benito Juárez, donde una mujer al volante realizó una maniobra indebida que terminó con dos vehículos dañados y una persona lesionada.

El percance ocurrió cerca de las 2:30 horas, cuando un automóvil Suzuki gris fue impactado de costado por un Chevrolet Aveo que transitaba de manera normal sobre la arteria.

La responsable fue identificada como Janeth Marisol Álvarez Sánchez, quien, de acuerdo con su declaración, acababa de salir de un hotel en compañía de su pareja sentimental, Eduardo. El hombre resultó con algunos golpes tras el impacto, aunque paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que no presentaba heridas de gravedad.

Según el peritaje preliminar, la mujer circulaba en dirección al poniente y al llegar a la intersección con la calle Barranquilla intentó girar hacia la izquierda, sin percatarse del señalamiento que prohibía dicha maniobra. Fue en ese instante cuando se atravesó en el trayecto de un Chevrolet Aveo conducido por Ángel Alejandro Reyes Medina, quien regresaba de una convivencia familiar.

El automovilista no logró frenar a tiempo y terminó por estrellarse contra la puerta del lado del conductor del Suzuki, dejando ambas unidades con cuantiosos daños materiales. Eduardo, acompañante del Suzuki, recibió atención médica en el lugar, mientras elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades en este accidente.