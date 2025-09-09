Intervención policial en Monclova por problemas de adicciones

MONCLOVA, COAH.- Un hombre con problemas de adicciones terminó en manos de la autoridad luego de que su propio padre, cansado de los constantes conflictos en casa, solicitara la intervención de la Policía Municipal para que lo arrestaran.

El detenido fue identificado como Dante Moisés Pérez Barrientos, de 40 años, con domicilio en la calle 34 de la colonia 21 de Marzo.

Su arresto ocurrió la mañana de este martes después de que su progenitor pidió apoyo a las autoridades debido a que su hijo lo mortificaba dentro del domicilio familiar.

Agentes municipales acudieron en la unidad 220 y lo localizaron en la intersección de la calle 34 con calle 5, donde procedieron a su aseguramiento. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

El hombre quedó a disposición del juez calificador en turno por la falta administrativa cometida, mientras su familia solicitaba que permaneciera bajo resguardo para evitar mayores problemas en el hogar.