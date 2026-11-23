Pierde el control y vuelca tras chocar contra camioneta
Juan Ramos Guevara, de 35 años, resultó lesionado al volcar su Toyota Corolla tras impactar contra una camioneta estacionada.
Un aparatoso accidente vial terminó con un automóvil volcado sobre la calle Cuauhtémoc, luego de que su conductor perdiera el control del volante y se impactara contra una camioneta que permanecía estacionada. El automovilista resultó lesionado y tuvo que ser auxiliado por cuerpos de emergencia.
Detalles del accidente
El percance ocurrió al filo de las 14:00 horas de este lunes, en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Kennedy, en el sector El Pueblo, donde Juan Ramos Guevara, de 35 años de edad, circulaba a bordo de un Toyota Corolla gris.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad y terminó chocando contra una Ford F-150 gris, propiedad de Yair Favela, que se encontraba estacionada a un costado de la calle Cuauhtémoc. El impacto provocó que el automóvil utilizara la camioneta como rampa y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.
La unidad quedó en una posición que dejó a Juan Ramos atrapado en el interior, por lo que testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. En respuesta, paramédicos de Cruz Roja y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para auxiliarlo y brindarle atención prehospitalaria.
Atención médica y traslado
Tras ser valorado, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital, por lo que fue llevado al Hospital San José, donde quedó en manos de los especialistas.
Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.
Finalmente, fue necesaria la intervención de una grúa para retirar el Toyota Corolla y trasladarlo a un corralón, mientras que el conductor buscaría llegar a un acuerdo con el propietario de la camioneta por los daños ocasionados.