Un aparatoso accidente vial terminó con un automóvil volcado sobre la calle Cuauhtémoc, luego de que su conductor perdiera el control del volante y se impactara contra una camioneta que permanecía estacionada. El automovilista resultó lesionado y tuvo que ser auxiliado por cuerpos de emergencia.

Detalles del accidente

El percance ocurrió al filo de las 14:00 horas de este lunes, en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Kennedy, en el sector El Pueblo, donde Juan Ramos Guevara, de 35 años de edad, circulaba a bordo de un Toyota Corolla gris.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad y terminó chocando contra una Ford F-150 gris, propiedad de Yair Favela, que se encontraba estacionada a un costado de la calle Cuauhtémoc. El impacto provocó que el automóvil utilizara la camioneta como rampa y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

La unidad quedó en una posición que dejó a Juan Ramos atrapado en el interior, por lo que testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. En respuesta, paramédicos de Cruz Roja y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para auxiliarlo y brindarle atención prehospitalaria.

Atención médica y traslado

Tras ser valorado, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital, por lo que fue llevado al Hospital San José, donde quedó en manos de los especialistas.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Finalmente, fue necesaria la intervención de una grúa para retirar el Toyota Corolla y trasladarlo a un corralón, mientras que el conductor buscaría llegar a un acuerdo con el propietario de la camioneta por los daños ocasionados.