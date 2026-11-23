Momentos de angustia vivió una familia de la colonia Valle de San Miguel, luego de que un hombre de 32 años, presuntamente al sufrir una crisis, amenazara con quitarse la vida y provocar una explosión utilizando un tanque de gas, situación que desató un amplio despliegue de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la mañana de este lunes.

Amenaza de suicidio y explosión

Los hechos comenzaron alrededor de las 10:30 horas en el domicilio marcado con el número 210 de la calle Valle del Oriente, donde José María Arévalo Moya, hijo del reconocido mariachi Roberto Arévalo Eufracio, quien falleció recientemente, habría realizado amenazas que alarmaron a sus familiares, principalmente a su madre, Rosa Moya Arzola, de 55 años.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre, quien presuntamente recibe atención por una condición psiquiátrica, habría advertido que atentarían contra su propia vida y que haría explotar un cilindro de gas de 10 kilogramos, por lo que la situación fue reportada de inmediato a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal, detectives de la Agencia de Investigación Criminal, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia.

Durante varios minutos, los oficiales intentaron establecer comunicación con José María y convencerlo de tranquilizarse, buscando evitar que las amenazas se concretaran. La situación se prolongó por más de una hora, mientras las corporaciones mantenían las precauciones necesarias ante el riesgo reportado.

Intervención de las autoridades

Finalmente, ante la delicadeza del caso, elementos municipales ingresaron al domicilio con apoyo de los agentes investigadores y consiguieron asegurar al hombre, quien mantenía en incertidumbre a sus familiares y vecinos del sector.

Durante la intervención, José María manifestó que no estaba haciendo nada y que desconocía el motivo por el cual sería detenido. Sin embargo, los oficiales procedieron con su aseguramiento debido a las amenazas que habían sido reportadas por sus familiares.

En tanto, paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a Rosa María, mientras que el director de Protección Civil y Bomberos, Pedro Alvarado, se encargó de retirar el tanque de gas del inmueble.

Tras una revisión, el funcionario confirmó que el cilindro no tenía abierta la válvula, por lo que no existía una fuga que representara un riesgo inmediato. Aun así, fue retirado y asegurado como medida preventiva.

José María fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, mientras que la emergencia quedó bajo control y su madre fue entregada a otros familiares.

La oportuna intervención de las corporaciones permitió controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas ni se concretara el riesgo de una explosión.