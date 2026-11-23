MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó en el hospital luego de ser derribado por un automóvil compacto cuyo conductor presuntamente le quitó el paso cuando intentaba cruzar una de las vialidades de la colonia Primero de Mayo, la tarde de este lunes.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas en el cruce de la avenida Industrial con la calle Juventino Rosas, donde quedó tendido sobre el pavimento Juan de Dios Hernández, de 50 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta Italika negra.

De acuerdo con los primeros informes, al llegar a dicha intersección, Óscar Rodríguez, de 79 años, quien conducía un Chevrolet Chevy Monza azul, habría atravesado su automóvil en la trayectoria del motociclista cuando intentaba incorporarse hacia la calle Juventino Rosas.

La maniobra terminó en un impacto que hizo perder el equilibrio a Juan de Dios, quien cayó sobre la carpeta asfáltica y resultó lesionado.

Personas que presenciaron el percance solicitaron apoyo a los números de emergencia. Una enfermera que pasaba por el lugar se detuvo para auxiliar al motociclista y permaneció con él hasta la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Atención médica y seguimiento

Tras brindarle atención prehospitalaria y estabilizarlo, los socorristas determinaron trasladarlo a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo valoración médica.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar las diligencias correspondientes y abanderar el área, ya que el automóvil involucrado quedó atravesado en medio de la avenida Industrial, ocasionando complicaciones a la circulación.

Los agentes elaboraron el croquis del accidente para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades. Posteriormente, el conductor del Chevy fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde las partes buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y las lesiones ocasionadas en agravio del motociclista.