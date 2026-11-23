FRONTERA, COAH.- Las denuncias de ciudadanos terminaron por sacar a la luz presuntas actividades irregulares en un establecimiento de la colonia Aeropuerto, donde autoridades realizaron un cateo y aseguraron 195 cervezas de distintas marcas.

Operativo de la Fiscalía en Frontera

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 18:40 horas del domingo en el negocio denominado "Depósito y Quesadillas Menchaca", ubicado en el número 135 de la calle Aeroméxico, luego de que se reportara que presuntamente se comercializaban bebidas alcohólicas de manera clandestina.

Tras recibir los señalamientos y realizar las investigaciones correspondientes, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al inmueble con la autorización judicial para efectuar la revisión.

Durante la diligencia, los elementos localizaron aproximadamente 195 cervezas de diferentes marcas, las cuales fueron aseguradas como parte de las evidencias relacionadas con la investigación.

Consecuencias del Cateo

Una vez concluido el cateo, el establecimiento quedó bajo resguardo de la Fiscalía, por lo que deberá permanecer cerrado mientras continúen las actuaciones ministeriales.

La carpeta de investigación permanece abierta para esclarecer cómo operaba el negocio y determinar si existieron irregularidades en la comercialización de bebidas alcohólicas.

Por ahora, no se informó sobre personas detenidas, pero las cervezas sí tuvieron que abandonar el mostrador y quedaron bajo custodia de las autoridades. Así, el negocio que ofrecía quesadillas y bebidas terminó con una visita de la Fiscalía General del Estado que, definitivamente, no formaba parte de su servicio habitual.