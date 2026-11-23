Detalles del accidente

Un choque por alcance movilizó a las autoridades la tarde de este lunes sobre el bulevar Ejército Mexicano, luego de que el conductor de un automóvil no lograra detener su marcha al aproximarse a un bordo y terminara impactando la parte trasera de una camioneta.

El accidente ocurrió pasadas las 14:20 horas, a la altura del cruce con la calle Sinaloa, todavía dentro de los límites territoriales de Monclova con Frontera, donde Abel Maldonado circulaba al volante de un Volkswagen Polo color guindo.

De acuerdo con los primeros datos, al llegar al bordo, el automovilista no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la parte posterior de la camioneta conducida por Rebeca Campos. El impacto provocó daños materiales en ambas unidades, por lo que los involucrados solicitaron la presencia de las autoridades.

Intervención de las autoridades

Minutos después arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido, realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para determinar la responsabilidad de los conductores.

Finalmente, las unidades y sus conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, con la intervención del ajustador de seguros de la camioneta.