Conductor impacta camioneta Ford Expedition tras incidente vial

Un accidente vial se registró la tarde de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, cuando un conductor no alcanzó a frenar a tiempo y se estrelló contra la parte trasera de una camioneta, luego que la conductora de esta última redujera la velocidad al verse sorprendida por un camión de transporte público que se le metió al paso.

El percance ocurrió a la altura de la intersección con la calle Morelia, cuando Edson Alejandro Reséndiz Rocha, de 31 años, quien conducía un Volkswagen Gol 2017 color rojo, no logró evitar la colisión con una Ford Expedition 2024, blanca, conducida por Nora Leticia Gutiérrez Acosta, de 57 años.

Según los primeros reportes, la conductora de la Expedition tuvo que reducir la velocidad debido a que un camión de transporte público le invadió el carril, lo que obligó al conductor del Volkswagen a impactarse en la parte trasera del vehículo.

Afortunadamente, el accidente solo dejó daños considerables, aunque Nora Leticia Gutiérrez presentó algunas molestias físicas y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital para su valoración.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar y abanderaron el área para evitar otro percance, mientras que los oficiales de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar las responsabilidades.