Policía acude a tienda de conveniencia tras reporte de individuo armado

Una intensa movilización policiaca se registró la madrugada de este jueves en la colonia Las Misiones, luego que a través de la línea de emergencias se reportó la presencia de un hombre armado en las inmediaciones de una tienda de conveniencia.

El llamado de auxilio se recibió a las 02:28 horas, donde se señaló que un sujeto había llegado al negocio de 24 horas ubicado sobre la calle De la Fátima.

Según el reporte ciudadano, el individuo tomó un objeto con apariencia de arma de fuego, de un bote de basura y posteriormente se fue a bordo de una bicicleta.

Ante la delicadeza del reporte, elementos preventivos acudieron de inmediato al sitio y se entrevistaron con la encargada del establecimiento, identificada como Elena Mejía, quien aseguró que no había ingresado ninguna persona con dichas características y que la tienda se encontraba sin novedad.

Ante la situación, los oficiales realizaron rondines de vigilancia en las calles de la colonia en busca del supuesto pistolero, sin lograr localizarlo.